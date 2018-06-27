ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

موعد مباراة البرازيل وصربيا في كأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 12:19 ص
موعد مباراة البرازيل وصربيا في كأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر
البرازيل وصربيا
طباعة
منى العوضي
 

 

يخوض منتخب البرازيل مباراة نارية أمام نظيره الصربي، اليوم الأ{بعاء، في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم.

 

ويدخل منتخب البرازيل المباراة وعينه على تحقيق الثلاث نقاط من أجل ضمان التأهل إلى الدور التالي من البطولة، ويحتاج المنتخب الصربي إلى الفوز حتى يصل للنقطة السادسة وانتظار تعادل أو خسارة سويسرا أمام كوستاريكا من أجل الصعود أيضًا.

 

تقام مباراة البرازيل وصربيا على ملعب "سبارتاك موسكو"، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مصر والتاسعة بتوقيت السعودية.

 

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة البرازيل وصربيا عبر النقل الحي والمباشر على قناتي "بي إن سبورت ماكس 1 و2" المشفرة بالإضافة إلى قنوات أخرى مجانية مثل "تي آر تي 1" التركية وقناة "إيطاليا 1".

 

تابع البث المباشر لمباريات كأس العالم عبر موقع الفجر الرياضي.

المزيد عن: منتخب البرازيل كأس العالم والقنوات الناقلة صربيا البرازيل الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
كوريا الجنوبية
-
x
16:00
-
ألمانيا
المكسيك
-
x
16:00
-
السويد
صربيا
-
x
20:00
-
البرازيل
سويسرا
-
x
20:00
-
كوستاريكا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/27/2018 1:00:01 AM