موعد مباراة البرازيل وصربيا في كأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

يخوض منتخب البرازيل مباراة نارية أمام نظيره الصربي، اليوم الأ{بعاء، في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم.

ويدخل منتخب البرازيل المباراة وعينه على تحقيق الثلاث نقاط من أجل ضمان التأهل إلى الدور التالي من البطولة، ويحتاج المنتخب الصربي إلى الفوز حتى يصل للنقطة السادسة وانتظار تعادل أو خسارة سويسرا أمام كوستاريكا من أجل الصعود أيضًا.

تقام مباراة البرازيل وصربيا على ملعب "سبارتاك موسكو"، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مصر والتاسعة بتوقيت السعودية.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة البرازيل وصربيا عبر النقل الحي والمباشر على قناتي "بي إن سبورت ماكس 1 و2" المشفرة بالإضافة إلى قنوات أخرى مجانية مثل "تي آر تي 1" التركية وقناة "إيطاليا 1".

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