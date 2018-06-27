كولاروف: مواجهة البرازيل الأهم في مسيرتي

أكد ألكسندر كولاروف قائد منتخب صربيا، على مدى أهمية قبل مواجهة البرازيل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس العالم المقامة حاليًا بروسيا.

وقال كولاروف في تصريحات صحفية: "أتجه نحو نهاية مسيرتي وستكون هذه أهم مباراة فيها".

وأضاف: "اللاعبون يعرفون ماذا يعني هذا، نحن ننافس على الساحة العالمية، إنها فرصة لن تتكرر على مدار مسيرتي للتألق".

واختتم كولاروف تصريحاته قائلاً: "تريد أن تقدم أفضل أداء في العالم، يجب أن تختبر نفسك أمام الأفضل وأنا واثق من أننا على استعداد لهذا وسنستمتع باللحظة".