وزير الكهرباء: 27 مليار جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء



وتابع خلال حواره ببرنامج "مصر النهاردة"، مع الإعلامية رشا نبيل، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الثلاثاء: "لدينا 27 مليار جنيه لتطوير شبكة توزيع الكهرباء".



وأشار وزير الكهرباء إلى أن شبكات التوزيع تحتاج تطوير، لافتًا إلى أنه تقابلهم معوقات من المواطنين، مستكملًا: "نضطر لدفع التعويضات لبناء شبكات الكهرباء على أراضي مملوكة للمواطنين، اعتقادًا بأنها تمثل خطورة عليهم"، مؤكدًا أنه خلال عامين سنكون تمكنا من تحسين شركات النقل.



قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن محطات سيمنز الجديدة تحقق وفر في الوقود يصل لمليار جنيه، منوهًا إلى أن هناك خطة طموحة لتطوير شبكات الكهرباء لنقلها وتوزيعها.