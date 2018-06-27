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مدرب صربيا: لا نخشى مواجهة البرازيل

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 12:08 ص
مدرب صربيا: لا نخشى مواجهة البرازيل
منتخب صربيا
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ريهام عبد المحسن
 

صرح ملادن كرستايتش المدير الفني لصربيا، بأنهم لا يخشون مواجهة البرازيل المقرر إقامتها غداً في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس العالم المقامة حاليًا بروسيا.

 

وقال كرستايتش في تصريحات صحفية: "لا نخشى البرازيل لكن يجب أن نتحلى بالصبر والانضباط وأن نلعب كفريق واحد".

 

واختتم كرستايتش تصريحاته قائلاً: "يجب أن نشعر بلادنا صربيا بالفخر، يجب أن نظهر أننا نمتلك الكفاءة".

 

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