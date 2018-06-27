خالد صديق يكشف آخر تطورات تطوير عشوائيات بورسعيد
الأربعاء 27/يونيو/2018 - 04:34 ص
داليا الحسين
قال المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات إنه سيتم الانتهاء من عشوائيات محافظة بورسعيد قريبًا، مشيرا إلى أنه جارى العمل في في المراحل النهائية لمشروع "الزهور" المتضمن 3 مناطق وهم مناطق "هاجوج، الإصلاح، الجناين"، وبه 360 وحدة سكنية.
وأضاف "صديق "، خلال حواره ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، مساء الثلاثاء أنه جاري العمل أيضا على تنفيد 352 وحدة لأهالي حظيرة " أبو عوف"، وتم الانتهاء من 70% من المشروع.
وأضاف "صديق "، خلال حواره ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، مساء الثلاثاء أنه جاري العمل أيضا على تنفيد 352 وحدة لأهالي حظيرة " أبو عوف"، وتم الانتهاء من 70% من المشروع.