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مصطفى فؤاد مديرا فنيا لنادي الإسكندرية للبترول

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 11:59 م
مصطفى فؤاد مديرا فنيا لنادي الإسكندرية للبترول
مصطفى فؤاد
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محمد عبد الفتاح
 

 قرر مجلس إدارة نادي الإسكندرية للبترول، تعيين نجم الأوليمبي والجونة السابق مصطفى فؤاد مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم، الذي ينافس بدوري القسم الثالث.

 

وشهدت جلسة التفاوض مع المدير الفني الجديد تواجد مصطفى سكر المدير التنفيذي ومحمد عبد السلام مدير النشاط الرياضي.

 

ويتكون الجهاز الفني للبترول من:-

مصطفى فؤاد (مدير فني)

عماد خميس (مدرب عام)

محمود عبدالعزيز (مدرب مساعد)

هاني ماجيك (مخطط أحمال)

متولي منصور (مدير كرة)

خالد حمزة (مدير إداري)

رجب ريعو (إداري)

إبراهيم محمد (طبيب الفريق)

أدهم سليم (أخصائي علاج طبيعي)

ولم يتم الأستقرار على مدرب حراس المرمى

 

 

المزيد عن: مصطفى فؤاد رياضة البترول الإسكندرية الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
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