والد الشهيد شادي علاء: "مستريح نفسيا وأنا أب لشهيد"

قال اللواء علاء عاصي، والد الشهيد شادي علاء، إن الجيش والشرطة يقدموا تضحيات عديدة، والشعب المصري يضحي من أجل بلده.



وأضاف "عاصي"، خلال حواره مع فضائية "أون لايف" مساء الثلاثاء، أن نجله الثاني يعمل في الداخلية أيضًا، مؤكدًا أنه إذا كان لديه ابن ثالث لقدمه للشرطة.



وتابع: "يكفي إنهم بيموتوا شهداء من أجل الوطن، مستريح نفسيًا وأنا أب لشهيد، والله سبحانه وتعال هو من وضع الأقدار، كلها أسباب والموت واحد".

