بني سويف يضم كريم أشرف لاعب الرجاء

حصل مجلس إدارة نادي بني سويف الرياضي برئاسة على سليم بالاتفاق مع لجنة الكرة، على توقيع كريم أشرف لاعب الرجاء، وذلك للانضمام للفريق السويفي في صفقة انتقال حر بعد قيام اللاعب برد مقدم التعاقد مع الفريق المطروحي بناءا على رغبة اللاعب.

ويعد أشرف من مواليد 1994 وسبق له اللعب بصفوف ناشئي الأهلي والأسيوطي وغزل المحلة وبني سويف.

ووقع اللاعب عقدا مع بني سويف لمدة موسمين، وذلك بناء على رغبة محمد يوسف المدير الفني.

وتوجه وائل حبيب مدير الكرة ببني سويف بالشكر لإدارة الرجاء لاحترافية المفاوضات مع إدارة بني سويف لعودة كريم أشرف إلى بيته مره أخرى.