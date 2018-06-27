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وزير الكهرباء: مد فترة الدعم لـ2021 بدلا من 2019

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 04:20 ص
وزير الكهرباء: مد فترة الدعم لـ2021 بدلا من 2019
الدكتور محمد شاكر
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جهاد جمال
 
قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، إن الوزارة بدأت خطة إعادة هيكلة أسعار الكهرباء من عام 2014، ونشرت في الجريدة الرسمية خطة التغلب على دعم الكهرباء وإزالته تماما خلال 5 سنوات.

وأضاف شاكر، خلال حواره ببرنامج "مصر النهاردة"، مع الإعلامية رشا نبيل، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الثلاثاء، أن هناك حالة من التدرج في إزالة دعم الكهرباء، لأن أحد مشاكلنا تتمثل في بيع الكهرباء بسعر أقل من تكلفتها الحقيقية في ظل زيادة الطلب على الطاقة الكهربية.

وتابع: "مع بداية خطة الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف أثرت على هيكلة أسعار الكهرباء"، مستكملًا: "اتخذنا قرارا بمد فترة إزالة الدعم لمدة 3 سنوات إضافية بدلا من رفع الدعم تماما خلال عام 2019".
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