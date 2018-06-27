وزير الكهرباء: نراقب القراءات الشاذة لعدادات الكهرباء ونعيد فارق السعر للمواطنين



وقال خلال حواره ببرنامج "مصر النهاردة"، مع الإعلامية رشا نبيل، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الثلاثاء، إن عدد المكالمات خلال السنة والنصف الماضيين تجاوزوا 3.2 مليون، مضيفًا أن الوزارة لديها مشكلة في كشافين الكهرباء، وعددهم 10 ألاف كشاف و10 ألاف محصل.



وكشف وزير الكهرباء، أنه تم تركيب 5.7 مليون عداد مسبوق الدفع في الفترة الأخيرة.



أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، على مراقبة الوزارة للقراءات الشاذة لعدادات الكهرباء عن طريق الكمبيوتر، منوهًا بأن الوزارة تعيد فارق السعر حال ثبوته للمواطن، مشيرًا إلى أن رقم 121 هو الخط الساخن لتلقي الشكاوى، مستكملًا: "تم التعاقد مع شركة متخصصة في قراءة العدادات".