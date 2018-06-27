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داعية إسلامي مهاجما ابتهال "الحشاشين": "حقير ولا يجوز أن يقال في المسجد"

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 12:34 ص
داعية إسلامي مهاجما ابتهال الحشاشين: حقير ولا يجوز أن يقال في المسجد
الشيخ محمد الملاح
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كساب أحمد
 
علق الشيخ محمد الملاح، داعية إسلامي، على ابتهالات المنشد الديني طارق عبد الرحمن التي تتضمنت مقولة: "نحن العاشقين للزين، فينا خمورجية وحشاشين ونصابين وشوارعية"، قائلًا: "حديث المنشد الديني عبد الرحمن على أنه لم يكن يعلم بأنه في المسجد استخفاف بعقول المشاهدين، والقول بأنه ضرير مردود عليه بأنه يعلم أنه داخل أمسية دينية".

وأضاف "الملاح"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الثلاثاء، إلى أن الكلمات التي استخدمها "عبد الرحمن" في ابتهالات نائية وحقيرة وسافلة وغير مقبولة، ولا يجوز أن تقال في بيت الله عز وجل.
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