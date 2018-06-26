خالد صديق: نهاية 2018 لن يكون هناك عشوائيات غير آمنة

قال المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن الصندوق لديه تكليف رسمي منذ 2016 بإزالة العشوائيات غير الآمنة والتي تقدر تكلفتها بحدود 17 مليار جنيه، منوها أن الصندوق يعمل فعليًا منذ 2014.





وأضاف "صديق "، خلال حواره ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، مساء الثلاثاء أنه يقوم بعمل مفاوضات مع سكان العشوائيات من أجل الانتقال من منازلهم إلى منازل أفضل تراعي البُعد الآدمي، متابعا: "اتحدى أي شخص يقول إننا أخرجنا مواطنين من منزلهم قسرا".



