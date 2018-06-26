أسامة كمال عن زيادات الأسعار: "زي اللي مستني بوكس في وشه" (فيديو)

علق الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء DMC"، الزيادة عندما تفرض تكون مثل "اللي مستني بوكس في وشه ومغمض عينيه، لكن لما البوكس يوصل لخده مالهاش حل غير إنه يقول أه .. والناس قالت أه".

وقال كمال، ان الحكومة لن نبالغ إذا قلنا أنها لا تستطيع الرقابة، لأنها غير قادرة، بل تحتاج إلى الرقابة عليها، كما أن المسئولين يعلمون إنه ليس من الإمكان أن تكون هناك رقابة على كل شئ من الحكومة.

وأضاف:"المحافظ اللي نزل ع مواقف الميكروباص، نزل يوم ومانزلش التاني، واللي طول ونزل اسبوع يتعمل له تمثال، رقابة فتحت باب إن اللي كان بيرزق بعشرة جنيه من موظفين المحليات، بقوا 20، يعني فيه ناس استفادت جداً من الموضوع".