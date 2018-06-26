ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عاجل.. تجمهر أهالي قرية أمام قسم شرطة بدمياط (صور)

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 11:45 م
عاجل.. تجمهر أهالي قرية أمام قسم شرطة بدمياط (صور)
طباعة
هند الشيال
 
تجمهر عدد من أهالي قرية النواصرية لتابعة لمركز كفر سعد بدمياط، مساء اليوم الثلاثاء، أمام قسم شرطة كفر سعد بدمياط، اعتراضا منهم على مخالفات قام بها أمين شرطة يدعى ح. ج، مطالبين بإتخذا إجراء ضده من قبل مدير أمن دمياط ومأمور قسم شرطة كفر سعد بدمياط.

وقام الأهالي المتجمهرين بالتظاهر مطالبين بضرورة أن يتم ردع أمين الشرطة عن مخالفاته، وتحرك مأمور قسم شرطة كفر سعد لتهدئة الأجواء وفض المظاهرة بصورة سلمية دون حدوث اشتباكات.
عاجل.. تجمهر أهالي قرية أمام قسم شرطة بدمياط (صور)
عاجل.. تجمهر أهالي قرية أمام قسم شرطة بدمياط (صور)
عاجل.. تجمهر أهالي قرية أمام قسم شرطة بدمياط (صور)
عاجل.. تجمهر أهالي قرية أمام قسم شرطة بدمياط (صور)
عاجل.. تجمهر أهالي قرية أمام قسم شرطة بدمياط (صور)
المزيد عن: مصر قسم الحدائق دمياط امين شرطة اخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
كوريا الجنوبية
-
x
16:00
-
ألمانيا
المكسيك
-
x
16:00
-
السويد
صربيا
-
x
20:00
-
البرازيل
سويسرا
-
x
20:00
-
كوستاريكا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/27/2018 1:00:01 AM