عاجل.. تجمهر أهالي قرية أمام قسم شرطة بدمياط (صور)

تجمهر عدد من أهالي قرية النواصرية لتابعة لمركز كفر سعد بدمياط، مساء اليوم الثلاثاء، أمام قسم شرطة كفر سعد بدمياط، اعتراضا منهم على مخالفات قام بها أمين شرطة يدعى ح. ج، مطالبين بإتخذا إجراء ضده من قبل مدير أمن دمياط ومأمور قسم شرطة كفر سعد بدمياط.وقام الأهالي المتجمهرين بالتظاهر مطالبين بضرورة أن يتم ردع أمين الشرطة عن مخالفاته، وتحرك مأمور قسم شرطة كفر سعد لتهدئة الأجواء وفض المظاهرة بصورة سلمية دون حدوث اشتباكات.