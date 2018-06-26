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عيضة المنهالي يطلق أغنية جديدة بعنوان"حن حن"

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 11:41 م
عيضة المنهالي يطلق أغنية جديدة بعنوانحن حن
عيضة المنهالي
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أحمد رمضان متولي
 

أطلق صوت الإمارات عيضة المنهالي، أغنية جديدة بعنوان "حن حن" باللون الشبابي مبتعداً بذلك للمرة الأولى عن الشكل الغنائي الشعبي الإماراتي الذي ميزه لفترة طويلة.

 

العمل الجديد حمل عنوان "حن حن" من كلمات الشاعر الإماراتي أحمد المري، ولحن الفنان غيث محمد، وتوزيع مهند خضر، وهندسة صوت ماجد صالح، وتعرض الأغنية عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي والقنوات الغنائية.

 

وتوقع "المنهالي" أن يحصد عمله الجديد مشاهدات عالية خاصة أنها تأتي استكمالاً لأعمال ناجحة مثل "يا بوي" و"أزعل عليك" وغيرهما من الأعمال المبهرة التي قدمها عيضة منذ عام تقريباً.


عيضة المنهالي يطلق أغنية جديدة بعنوان"حن حن"
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