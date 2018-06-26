وزير الكهرباء: الدولة لا تدعم من يتعدى استهلاكه 1000 كيلو وات
الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 11:43 م
جهاد جمال
أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، أن سعر الأجور بوزارة الكهرباء لا تتجاوز 8% من سعة منتج الطاقة الكهربائية، لافتًا إلى أن تعويم الجنيه أثر على أسعار الكهرباء.
وأضاف، خلال حواره ببرنامج "مصر النهاردة"، مع الإعلامية رشا نبيل، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الثلاثاء،: عدد المشاركين في المنازل في 30 يونيو 2016، 26 مليون مشترك.
ولفت وزير الكهرباء، إلى أن من يستخدم 50 ميجا وات في الشهر فاتورته 7.5 جنيه وذلك قبل زيادة الأسعار، مشيرًا إلى أن من يستهلك 200 كيلو وات بيدفع 78 جنيه، والدولة تدعمه بـ 159 وما يتحمله من التكلفة الحقيقة هو 33%، مضيفًا الدولة لا تدعم من يتعدى استهلاكه الـ 1000 كيلو وات.
المزيد عن: وزارة الكهرباء التوك شو الإعلامية رشا نبيل أخبار مصر