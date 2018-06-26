وزير الكهرباء: الدولة لا تدعم من يتعدى استهلاكه 1000 كيلو وات

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، أن سعر الأجور بوزارة الكهرباء لا تتجاوز 8% من سعة منتج الطاقة الكهربائية، لافتًا إلى أن تعويم الجنيه أثر على أسعار الكهرباء.





وأضاف، خلال حواره ببرنامج "مصر النهاردة"، مع الإعلامية رشا نبيل، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الثلاثاء،: عدد المشاركين في المنازل في 30 يونيو 2016، 26 مليون مشترك.



