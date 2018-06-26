روخو: المونديال بدأ الآن







وقال روخو في تصريحات صحفية :"كنا بحاجة لهذا، الآن المونديال بدأ، ميسي قال لنا بأننا سنسجل بكل تأكيد، هذا الهدف اهديه لعائلتي ولهؤلاء اللاعبين الذين استحقوا هذه اللحظة".

أكد روخو نجم الأرجنتين ومحرز هدف الفوز على نيجيريا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس العالم المقامة حاليًا بروسيا بأن المونديال بدأ، كما أهدى هدفه لعائلته وللاعبي المنتخب.