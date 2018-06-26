عمركمال وسامح يتأهلان لأولمبياد الشباب بالأرجنتين

تأهل عمر كمال وحسين سامح، لاعبا المنتخب الوطني للرماية مسدس، لأولمبياد الشباب المقرر إقامتها في شهر سبتمبر المقبل بمدينة بوينس آيرس، وذلك خلال مشاركتهما في كأس العالم للناشئين المقامة حاليًا بمدينة زول الألمانية بمشاركة ٨٠٠ رامي ورامية يمثلون ٦٦ دولة من مختلف أنحاء العالم.





وحطم الثنائي الرقم الشخصي لهما خلال مشاركتهما في أكبر مسابقات الاتحاد الدولي للرماية، حيث حصل عمر كمال على ٥٦٠ نقطة، فيما حصل حسين سامح على ٥٥١





وأعرب أحمد سيف، المدير الفني لمنتخب المسدس ناشئين، عن سعادته بمستوى الراميان مؤكدًا أنهما ينتظرهما مستقبلًا كبيرًا وسيتم تأهليهما خلال الفترة المقبلة لتحقيقي ميداليات في أولمبياد الأرجنتين.





وانضم بذلك الثنائي إلى الرامية فريدة خالد التي تأهلت للمشاركة في منافسات الرماية "بندقية" بدورة الألعاب الأوليمبية للشباب، ويضع عليهم اتحاد الرماية آمالًا كبيرة في العودة بميدالية أوليمبية للشباب لتكون الخطوة الأولى نحو تحقيق ميدالية أوليمبية في طوكيو ٢٠٢٠



