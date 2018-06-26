ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

البورصات الأوروبية تغلق مستقرة مع استمرار المخاوف من حرب تجارية

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 10:46 م
البورصات الأوروبية تغلق مستقرة مع استمرار المخاوف من حرب تجارية
طباعة
وكالات
 
 شهدت الأسهم الأوروبية جلسة متقلبة يوم الثلاثاء حيث سجلت ارتفاعا متواضعا في التعاملات المبكرة بعد أن تسببت التوترات التجارية في خسائر في اليوم السابق، لكنها سرعان ما فقدت قوتها الدافعة وأغلقت مستقرة.
وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بلا تغير يذكر من حيث النسبة المئوية وظل عند أدنى مستوياته منذ منتصف أبريل نيسان بعد هبوطه بنسبة اثنين بالمئة في جلسة الاثنين.

وتخلى المؤشر داكس الألماني عن مكاسبه ليغلق منخفضا 0.3 بالمئة.

وخيمت المخاوف بشأن التجارة على الأسواق العالمية في الأسابيع القليلة الماضية وخسر المؤشر إيه.سي.دبليو.آي للأسواق العالمية الذي تصدره إم.إس.سي.آي 1.5 تريليون دولار منذ الثاني عشر من يونيو حزيران.

وأضرت الخلافات التجارية وتباطؤ النمو العالمي بالأسهم الأوروبية بشدة، وهبط المؤشر ستوكس 600 بنسبة ثلاثة بالمئة منذ بداية العام، بينما انخفضت أسهم منطقة اليورو 2.8 بالمئة.

وأنهى مؤشر قطاع السيارات جلسة يوم الثلاثاء منخفضا 0.1 بالمئة، وهو أحد القطاعات المستهدفة بالرسوم الجمركية. وتصدرت القطاعات التي كانت الأكثر تضررا من موجة البيع المرتبطة بالتجارة قائمة الرابحين يوم الثلاثاء، حيث ارتفع مؤشر قطاع الموارد الأساسية ومؤشر قطاع النفط في الوقت كما تعافت أسهم التكنولوجيا.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
الدانمارك
0
x
16:00
0
فرنسا
أستراليا
0
x
16:00
2
بيرو
نيجيريا
1
x
20:00
2
الأرجنتين
أيسلندا
1
x
20:00
2
كرواتيا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/26/2018 10:50:01 PM