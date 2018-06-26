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مبروك عطية: هذه هي علامة قبول أعمال الخير في شهر رمضان

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 10:47 م
مبروك عطية: هذه هي علامة قبول أعمال الخير في شهر رمضان
مبروك عطية
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أمنية فوزي
 
كشف الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، عن علامات قبول أعمال الخير في شهر رمضان، قائلًا إن العلامة الوحيدة هي أن يستمر المسلم في عمل الخير، فإذا كان موفقًا في عمل الخير فإن الخير الأول قُبل.

وأكد "عطية"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر"، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" مساء الثلاثاء أنه إذا تحولت العبادة إلى عادة فهذا من رحمة الله، مضيفًا أن الصحابة لم يفكروا يومًا في أن الله قبل صومهم أم لا، ولم يسألوا الرسول، صلى الله عليه وسلم، في هذا.

وأشار إلى أن الذي يفعل الخير ويقوم بالعبادات وهو محب لذلك يشعر بالراحة ولا يشعر بالعطاء، أما من يفعل ذلك بكره فيشعر بشدة العطاء وعدم الراحة، لافتًا إلى أن كلاهما يُقبل عمله، متابعًا: "عدد الأعمال التي تدخلنا الجنة بعدد النجوم في السماء".
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