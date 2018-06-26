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أبو تريكة يستعين بالظواهر الكونية لوصف ميسي

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 10:45 م
أبو تريكة يستعين بالظواهر الكونية لوصف ميسي
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مني العوضي
 


طالب محمد أبو تريكة، نجم الكرة المصرية السابق، برحيل سامباولي من منتخب الأرجنتين قبل مباراة دور الـ 16 مؤكدًا أنه يمتلك أفضل اللاعبين ولا يستطيع تقديم أفضل ما لديه، ووصف ميسي بأنه مثل الشمس والقمر.

قال أبو تريكة، خلال الاستوديو التحليلي لقناة "بي إن سبورت" عقب انتهاء المباراة: "أفضل شيء لمنتخبي فرنسا والأرجنتين أن يبتعد المدربان عنهما، ديشان وسامباولي معهم أفضل لاعبين مقابل مدربين لا يخرجان أفضل ما عندهم".

تحدث أبو تريكة عن هدف ماركوس روخو القاتل، قائلًا: "حتّى أفضل مهاجمي العالم لا يمكنهم أن يفعلوا مثل إنهاء ماركوس روخو؛ إضافةً إلى أن التسديدة بالقدم الضعيفة".

كما أشاد الماجيكو بقائد الأرجنتين: "أنا بحب اتكلم عن ميسى أنه ظاهرة كونية فالشمس لها كسوف، القمر له خسوف، وميسي له لحظات ثم يعود ليكون الأفضل، ويرد على منتقديه".

المزيد عن: ميسي ليونيل ميسي كأس العالم فرنسا والأرجنتين أبو تريكة
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