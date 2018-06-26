البرتغال VS أوروجواي.. ماذا يفعل كريستيانو رونالدو في مواجهاته ضد "العضاض" و"الماتادور"؟

مواجهة مرتقبة تجمع بين منتخب البرتغال مع نظيره منتخب أوروجواي في تمام الثامنة مساء السبت المقبل الموافق 30 يونيو الجاري، وذلك ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس العالم 2018 المقامة حاليًا في روسيا.





منتخب أوروجواي تأهل لدور الـ16 كأول للمجموعة الأولي بعدما حصد 9 نقاط من 3 انتصارات علي السعودية ومصر وروسيا، بينما صعد منتخب البرتغال كـ"ثاني" للمجموعة الثانية برصيد 5 نقاط جمعها من تعادلين مع أسبانيا وايران، وفوز علي المغرب.





ويعول المنتخب البرتغالي علي نجم ريال مدريد الأسباني كريستيانو رونالدو في تحقيق الفوز في لقاء الدور ثمن النهائي أمام أوروجواي والوصول لأبعد نقطة في بطولة كأس العالم، بينما يتسلح منتخب السيليستي بالثنائي الرهيب لويس سواريز نجم برشلونة الأسباني، وكافاني هداف باريس سان جيرمان الفرنسي.





ولن تكون مواجهة السبت بين البرتغال وأوروجواي الأولي بين "رونالدو" و ثنائي السيليستي، كافاني وسواريز، بل سبق وتقابل نجم ريال مدريد مع الثنائي الأورواجوياني في عدة مواجهات خلال مسيرتهما الاحترافية في أوروبا.





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير تاريخ مواجهات "رونالدو" ضد الثنائي "كافاني" و"سواريز":-









رونالدو VS سواريز:

تقابل كريستيانو رونالدو مع لويس سواريز في 10 مواجهات رسمية خلال مسيرتهما الاحترافية، فاز نجم البرتغال في 4 مواجهات، مقابل 4 انتصارات أيضًا لـنجم السيليستي، بينما حسم التعادل نتيجة مباراتين بين أنديتهما، وسجل "الدون" 7 أهداف بينما سجل "العضاض" 6 أهداف خلال المواجهات العشرة، وجاءت نتائج مواجهاتهما كالتالي:





- 23 نوفمبر 2010: قاد البرتغالي "رونالدو" ريال مدريد للفوز علي أياكس أمستردام الهولندي والذي كان يضم بين صفوفه لويس سواريز برباعية نظيفة في لقاء دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، وسجل "رونالدو" هدفين خلال اللقاء.





- 25 أكتوبر 2014: فاز ريال مدريد بقيادة رونالدو علي نظيره برشلونة الأسباني في حضور سواريز بنتيجة 3 – 1 في لقاء الجولة التاسعة بمسابقة الدوري الأسباني، وسجل الدون الهدف الأول للملكي في المباراة.





- 22 مارس 2015: تقابل رونالدو مع سواريز مجددًا في لقاء الكلاسيكو الأسباني بين ريال مدريد وبرشلونة بالجولة الـ28 للدوري الأسباني "الليجا" ولكن الفوز هذه المرة كان حليف الفريق الكتالوني بنتيجة 2-1، جيريمي ماتيو تقدم للبارسا وتعادل رونالدو للريال قبل أن يخطف لويس سواريز هدف الفوز لبرشلونة.





- 21 نوفمبر 2015: سجل الأورجواياني لويس سواريز هدفين لفريقه برشلونة وقاده لفوز كاسح علي نظيره ريال مدريد بقيادة رونالدو بنتيجة 4-0 في لقاء الجولة الـ12 من الدوري الأسباني.





- 31 أبريل 2016: تجدد اللقاء بين رونالدو وسواريز في كلاسيكو أسبانيا بين ريال مدريد وبرشلونة في لقاء الجولة الـ31 للدوري الأسباني وفاز الملكي بنتيجة 2/1 وسجل رونالدو الهدف الثاني للمرينجي.





- 3 ديسمبر 2016: في لقاء الجولة الـ14 للدوري الأسباني تجدد اللقاء بين رونالدو وسواريز في قمة برشلونة وريال مدريد وانتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1، وسجل سواريز هدف البارسا، بينما تعادل للمكي سيرجيو راموس





- 23 أبريل 2017: خسر. ريال مدريد بقيادة رونالدو أمام برشلونة بقيادة سواريز بنتيجة 2 – 3، في لقاء الجولة الـ33 للدوري الأسباني.





- 13 أغسطس 2017: تغلب ريال مدريد بقيادة رونالدو، علي برشلونة والذي كان يضم لويس سواريز بنتيجة 3 – 1 في لقاء ذهاب كأس السوبر الاسباني، وسجل رونالدو هدفًا وحصل علي كارت أحمر خلال اللقاء، وغاب عن مباراة الإياب والتي فاز بها الملكي أيضًا بثنائية نظيفة.





- 23 ديسمبر 2017: قاد سواريز فريقه برشلونة للفوز علي ريال مدريد بقيادة رونالدو بثلاثية نظيفة في لقاء الجولة الـ17 بالدوري الأسباني، وسجل النجم الأوروجواياني أول أهداف الفريق الكتالوني.





- 6 مايو 2018: حسم التعادل الإيجابي 2-2 نتيجة أخر مواجهة بين رونالدو وسواريز وكانت في لقاء الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد بالجولة الـ36 للدوري الأسباني في الموسم المنقضي سجل رونالدو وجاريث بيل للملكي، بينما سجل ميسي وسواريز هدفي البارسا.









رونالدو VS كافاني:

تقابل كريستيانو رونالدو مع الأوروجواياني ادينسون كافاني في 4 مواجهات رسمية سابقة، فاز نجم البرتغالي في 3 مباريات، وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة وحيدة بين أنديتهما، سجل رونالدو 3 أهداف، مقابل هدف وحيد لكافاني، وجاءت نتائج مواجهاتهما كالتالي:





- 21 أكتوبر 2015: تقابل رونالدو وكافاني لأول مرة في لقاء ريال مدريد مع باريس سان جيرمان في لقاء دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا وانتهي اللقاء بالتعادل السلبي.





- 2 نوفمبر 2015: تجدد اللقاء بين رونالدو وكافاني في لقاء ريال مدريد مع باريس سان جيرمان في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا وفاز الملكي بهدف نظيف سجله "ناتشو".





- 14 فبراير 2018: التقي رونالدو مع كافاني في اللقاء الذي جمع ريال مدريد مع باريس سان جيرمان في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال اوروبا بالنسخة الماضية، وفاز الملكي 3 – 1 وسجل "الدون" هدفين.





- 6 مارس 2018: تقابل رونالدو مع كافاني في لقاء ذهاب دور الـ16 بالنسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان وفاز الملكي أيضًا 2-1، وسجل ثنائية الملكي رونالدو وفاران، وأحرز كافاني هدف الفريق الباريسي.