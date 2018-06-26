احتفالا بـ30 يونيو.. فتح أبواب "حي على بلدنا" على المسرح "القومي" مجانًا للجمهور (صور)

قال الفنان يوسف إسماعيل مدير فرقة المسرح القومي، إن الفرقة تستعد لإعادة عرض "حي على بلدنا" بالمجان ولمدة أسبوع على المسرح القومي بالعتبة ابتداء من الخميس المقبل الموافق ٢٨ يونيو في تمام العاشرة مساء وذلك احتفالا بذكري ثورة الثلاثين من يونيو.

"حي على بلدنا" هو عرض مسرحي غنائي يدور حول علاقة الإنسان بوطنه وقضاياه و التي أشتهر بها الشاعر الكبير فؤاد حداد على مدار سنين طويلة، حتى أصبح مسحراتي الوطن يشحذ الهمم و يشد العزائم من أجل تلبية نداء الوطن، وفي نفس الوقت هو الضاحك المسلي و المعين على هموم الحياة.

العرض من تأليف الشاعر الكبير فؤاد حداد، إعداد أمين حداد، من بطولة أشرف عبد الغفور، عهدي صادق، مفيد عاشور،المطرب محمد عزت، رحاب رسمي،المطربة نهال خالد، و يتضمن العرض مجموعة أغاني من ألحان سيد مكاوي، إبراهيم رجب، عبد العظيم عويضة، وجيه عزيز و محمد عزت، الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو صابر عبد الستار، أشرف على الملابس ناجي شاكر، ومن إخراج أحمد إسماعيل.