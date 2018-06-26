الجزائر: ثلاثة إرهابيين يسلمون أنفسهم للجيش

سلم ثلاثة إرهابيين أنفسهم اليوم الثلاثاء، لقوات الجيش الجزائري بمنطقة تمنراست، أقصى جنوبي الجزائر.





وكشفت وزارة الدفاع الوطني على موقعها الإلكتروني أن "أمحمدي بوبكر، المدعو أبو أحمد، الذي التحق بالجماعات الإرهابية عام 2010، وبن عروبة الناصر، المدعو أبو موسى، الذي التحق بالجماعات الإرهابية عام 2014، وغدير الشيخ، المدعو أبو عمر، الذي التحق بالجماعات الإرهابية عام 2016" استسلموا للجيش.





وأشار المصدر، أن العملية مكنت أيضاً من ضبط مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف، وبندقية قناصة، و5 خزنات ذخيرة مملوءة.





من جهة أخرى، دمرت مفرزة للجيش مخبأً للجماعات الإرهابية يحوي أغطية وأفرشة، بعد تمشيط بمنطقة عين زويت بولاية سكيكدة شرقي البلاد.





كما دُمرت قنبلة تقليدية الصنع بولاية عين الدفلى شمالي العاصمة الجزائر.



