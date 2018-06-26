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ميسي : كنا واثقين من الفوز على نيجيريا

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 10:33 م
ميسي : كنا واثقين من الفوز على نيجيريا
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ريهام عبدالمحسن
 
صرح ليونيل ميسي نجم الأرجنتين عقب الفوز المثير على نيجيريا والتأهل لدور الستة عشر من بطولة كأس العالم المقامة حاليًا بروسيا بأنهم كانوا واثقون من الفوز.

وقال ميسي في تصريحات صحفية عقب اللقاء :"اعلم أن الرب سيكون معنا ولم يكن ليتركنا نخرج، اشكر كل الأشخاص الذين ضحوا وأيضاً الارجنتينيين الذين وقفوا معنا، هذا الشعار فوق الجميع".

واختتم ميسي تصريحاته قائلاً :"كنا واثقون من تحقيق الفوز، من الرائع أن تفوز بهذه الطريقة هذه الفرحة مستحقة".

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