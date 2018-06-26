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البورصة الأمريكية تغلق مرتفعة بدعم من مكاسب لقطاعي الطاقة والتكنولوجيا

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 10:31 م
البورصة الأمريكية تغلق مرتفعة بدعم من مكاسب لقطاعي الطاقة والتكنولوجيا
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وكالات
 
 ارتفعت بورصة وول ستريت يوم الثلاثاء بدعم من مكاسب لقطاعات الطاقة والتكنولوجيا والمنتجات الاستهلاكية لتتعافى من بعض خسائرها الحادة التي منيت بها في الجلسة السابقة والتي أثارتها مخاوف من تصاعد التوترات التجارية العالمية.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 30.31 نقطة، أو 0.12 بالمئة، إلى 24283.11 نقطة في حين صعد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 5.99 نقطة، أو 0.22 بالمئة، ليغلق عند 2723.06 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 29.62 نقطة، أو 0.39 بالمئة، إلى 7561.63 نقطة.
المزيد عن: وول ستريت داو جونز الاقتصاد الامريكى اسواق المال اخبار الاقتصاد
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