مبروك عطية: الصلاة أخطر العبادات.. ويجوز ترك القبلة في هذه الحالات
الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 10:30 م
أمنية فوزي
قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن الدين الإسلامي هو عبدة من أجل الإنتاج، لافتًا إلى أن الصلاة أخطر العبادات.
وأوضح "عطية"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر"، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" مساء الثلاثاء،: "لو حد صام وهو تعبان حرام عليه، لكن لو حد بيطلع في الروح لازم يصوم".
وأضاف أنه يجوز للمريض بشدة أن يترك القبلة وقت الصلاة، وأن يصلي في المكان الذي يستريح به، وأنه إذا كان الشخص لديه متاع هام ولا يستطيع تركه فمن الممكن أن يترك قبلة الصلاة أيضًا.
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