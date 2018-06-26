ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مبروك عطية: الصلاة أخطر العبادات.. ويجوز ترك القبلة في هذه الحالات

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 10:30 م
مبروك عطية: الصلاة أخطر العبادات.. ويجوز ترك القبلة في هذه الحالات
مبروك عطية
طباعة
أمنية فوزي
 
قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن الدين الإسلامي هو عبدة من أجل الإنتاج، لافتًا إلى أن الصلاة أخطر العبادات.

وأوضح "عطية"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر"، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" مساء الثلاثاء،: "لو حد صام وهو تعبان حرام عليه، لكن لو حد بيطلع في الروح لازم يصوم".

وأضاف أنه يجوز للمريض بشدة أن يترك القبلة وقت الصلاة، وأن يصلي في المكان الذي يستريح به، وأنه إذا كان الشخص لديه متاع هام ولا يستطيع تركه فمن الممكن أن يترك قبلة الصلاة أيضًا.
المزيد عن: مهارات الصلاة الصلاة أخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
الدانمارك
0
x
16:00
0
فرنسا
أستراليا
0
x
16:00
2
بيرو
نيجيريا
1
x
20:00
2
الأرجنتين
أيسلندا
1
x
20:00
2
كرواتيا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/26/2018 10:50:01 PM