مبروك عطية: الصلاة أخطر العبادات.. ويجوز ترك القبلة في هذه الحالات

قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن الدين الإسلامي هو عبدة من أجل الإنتاج، لافتًا إلى أن الصلاة أخطر العبادات.





وأوضح "عطية"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر"، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" مساء الثلاثاء،: "لو حد صام وهو تعبان حرام عليه، لكن لو حد بيطلع في الروح لازم يصوم".



