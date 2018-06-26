بانيجا يدخل التاريخ بعدد لمسات كبير للغاية

نجح المنتخب الأرجنتيني في تحقيق فوز ثمين علي نظيره النيجيري بهدفين مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الرابعة، في كأس العالم 2018 بروسيا.

سجل أهداف الأرجنتين كلا من ليونيل ميسي في الدقيقة 14، ثم خطف ماركوس روخو هدف الفوز في اللحظات الأخيرة، بينما سجل هدف نيجيريا الوحيد فيكتور موسيس.

‏وقدم الأرجنتيني إيفرا بانيجا مباراة أكثر من رائعة أمام نيجيريا، حيث لمس الكرة 111 مرة في أول مباراة له كأساسي في كأس العالم (أكثر من أي لاغب آخر في المباراة).

ويعد هذا الرقم قياسي للاعب أرجنتيني في مباراته الأولى كأساسي في كأس العالم، منذ فيرناندو جاجو (مونديال 2014) وخوان سباستيان فيرون (مونديال 1998).