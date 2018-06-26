دور الـ 16.. لقاء ناري بين الأرجنتين وفرنسا ومهمة سهلة لكرواتيا مع الدنمارك





انتهت مباريات الجولة الثالثة في المجموعة الثالثة والرابعة والتي حسمت بالفعل اللقاءات المرتقبة بين المنتخبات المتأهلة في المجموعتين لدور الـ 16 من كأس العالم.





تصدر منتخب فرنسا المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط بعد الفوز على بيرو وأستراليا والتعادل مع الدنمارك في الجولة الأخيرة، في حين احتل المنتخب الدنماركي المركز الثاني برصيد 5 نقاط بعد الفوز على بيرو والتعادل مع استراليا وفرنسا.





وفي المجموعة الرابعة؛ تمكن منتخب كرواتيا من حصد 9 نقاط بعد الفوز على نيجيريا والأرجنتين وآيسلندا، وبصعوبة بالغة صعد المنتخب الأرجنتيني للدور الـ 16 بعد الانتصار المثير على النسور بهدفين مقابل هدف.





ويدخل منتخب فرنسا لقاء صعب في دور الـ 16 أمام الأرجنتين وتقام المباراة يوم السبت المقبل والموافق 30 يونيو على ملعب "كازان أرينا"، في تمام الساعة الرابعة مساءًا.





كما يخوض منتخب كرواتيا مباراة سهلة نسبيًا مع الدنمارك ثاني المجموعة الثالثة، وذلك يوم الأحد 1 يوليو في تمام الساعة الثامنة مساءًا، وتلعب المواجهة على ملعب "نيجني نوفغورود".



