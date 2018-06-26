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ميسي الأكثر مراوغة في تاريخ المونديال

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 10:21 م
ميسي الأكثر مراوغة في تاريخ المونديال
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عمر عبدالعزيز
 

قاد الأسطورة ليونيل ميسي منتخب بلاده الأرجنتين لتحقيق الفوز علي نيجيريا بهدفين مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الرابعة، في مونديال روسيا 2018.


وسجل ميسي الذي حصل علي جائزة أفضل لاعب في المباراة، هدف المباراة الأول في الدقيقة 14، ثم عدل فيكتور موسيس نتيجة المباراة بهدف التعادل لنيجيريا في الدقيقة 51، ثم خطف ماركوس روخو هدف الفوز في اللحظات الأخيرة.

 

وصار الأسطورة الأرجنتينية ميسي أكثر لاعب يملك مراوغات في كأس العالم، خلف أسطورة الكرة الأرجنتينية الآخر دييجو أرماندو مارادونا، وقام ميسي ب 107 مراوغة، بينما قام مارادونا ب 105 مراوغة.

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