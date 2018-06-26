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أبو تريكة: منتخب الأرجنتين محظوظ ونيجيريا كانت الأفضل

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 10:18 م
أبو تريكة: منتخب الأرجنتين محظوظ ونيجيريا كانت الأفضل
محمد أبو تريكة
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علي نبوي
 

قال محمد أبو تريكة نجم الكرة المصرية السابق، إن منتخب الأرجنتين واجه حظا جيدا في مباراة أمام نيجيريا، وهو ما ساهم في تحقيق الفوز وتأهله لدور الثمانية من بطولة كأس العالم بروسيا.

 

وفال أبو تريكة خلال تواجده باستوديو بين سبورتس: "منتخب نيجيريا كان الأفضل وتحديدا في الشوط الثاني، والحظ لعب دورا كبيرا مع الأرجنتين"

 

وأضاف: "منتخب الأرجنتين يضم مجموعة مميزة من اللاعبين، وفي حالة ابتعاد سامباولي عنهم سيقدمون مرة جميلة، وموضوعهم متشابه تماما مع فرنسا، فلو ابتعد ديشامب سيظهر المنتخب الفرنسي بشكل أخر".

 

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