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آخر 5 مباريات بين الأرجنتين ونيجيريا تشهد رقما مميزا

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 10:12 م
آخر 5 مباريات بين الأرجنتين ونيجيريا تشهد رقما مميزا
الأرجنتين
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عمر عبد العزيز
 

انتهت أحداث مباراة المنتخب الأرجنتيني ونظيره النيجيري، في إطار منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الرابعة، في كأس العالم 2018 في روسيا، بفوز الأول بهدفين مقابل هدف.

 

سجل هدف الأرجنتين الأول ليونيل ميسي في الدقيقة 14 بالشوط الأول، بينما سجل هدف التعادل لنسور نيجيريا فيكتور موسيس في الدقيقة 51 بالشوط الثاني، وأحرز روخو هدف التانجو القاتل في دقائق المباراة الأخيرة.

 

وشهدت آخر خمس مواجهات بين منتخبي الأرجنتين ونيجيريا رقم تهديفيا مميزا، حيث شهدت تلك المباريات تسجيل أهداف من قبل الطرفين.

 

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