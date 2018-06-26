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واشنطن تتحدث عن "تدخل روسيا" في شؤون مقدونيا

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 10:14 م
واشنطن تتحدث عن تدخل روسيا في شؤون مقدونيا
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الفجر
 
صرح مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون أوروبا وأوراسيا ويس ميتشل بأن هناك "احتمالا كبيرا" أن تكون روسيا تتدخل في شؤون مقدونيا.

وقال ميتشل خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأمريكي: "إنني قلق إزاء احتمال التدخل الروسي. وقد رأينا ذلك في الجبل الأسود. وأعتقد بأن هناك احتمالا كبيرا، وخاصة فيما يتعلق بمقدونيا، أن يحاول الجانب الروسي التدخل.. ونحن نعرف الأساليب الروسية". كما نقلت "روسيا اليوم"

وأضاف أن الولايات المتحدة تساعد مقدونيا في تعزيز مؤسساتها.

وكانت مندوبة الولايات المتحدة لدى الناتو كي بيلي هاتشينسون قد صرحت بأن الحلف سيعمل كل ما بوسعه من أجل حماية مقدونيا من "عدوان روسي".

من جانبها، حذرت روسيا من انضمام مقدونيا إلى حلف الناتو، معتبرة أن ذلك سيكون "خطوة خاطئة" ستترتب عليها تداعيات سلبية.

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