أسعار الذهب تسجل أدنى تسوية منذ منتصف ديسمبر

تراجعت أسعار الذهب لأدنى مستوى لها في أكثر من 6 أشهر عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، ليفقد المعدن الأصفر 9 دولارات مع قوة العملة الأمريكية.





وابتعد المستثمرون عن المعدن الأصفر كملاذ آمن مع ارتفاع الورقة الخضراء، وتعافي الأسهم.





وفشل المعدن الأصفر من الاستفادة من استمرار التوترات التجارية بعد أن قال الرئيس "دونالد ترامب" إن التعريفات على السيارات الأوروبية لن تستغرق وقتاً طويلاً من أجل إقرارها، في الوقت الذي حذر فيه الاتحاد الأوروبي من الشركات الأمريكية من مخاطر الحرب التجارية.





وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم تباطؤ نمو أسعار المنازل الأمريكية خلال أبريل الماضي، فيما كشفت أخرى عن تراجع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في شهرين.





وعند التسوية، هبط سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم أغسطس بنحو 0.7% ليفقد 9 دولارات ويصل إلى 1259.90 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى منذ 15 ديسمبر الماضي.





وبحلول الساعة 5:55 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.6% إلى 1257.48 دولار للأوقية.





وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.5% إلى 94.754 دولار.