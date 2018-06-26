مواجهة على صفيح ساخن بين البرتغال وأوروجواي في دور الـ 16 (تقرير)





يستعرض لكم "الفجر الرياضي" أبرز ما قدمه منتخبي البرتغال وأوروجواي خلال مباريات دور المجموعات بكأس العالم:





منتخب البرتغال:

تعادل المنتخب البرتغالي في أولى مباريات المجموعة الثانية أمام إسبانيا في مباراة مثيرة انتهت بثلاثة أهداف لكلا منهما، ثم تفوق على المغرب وفاز بهدف نظيف أحرزه كريستيانو رونالدو وحسم التعادل لقاءه مع إيران.

تأهل منتخب البرتغال إلى دور الـ 16 من البطولة كثاني المجموعة برصيد 5 نقاط حيثُ تفوق عليه المنتخب الأسباني صاحب الـ 5 نقط أيضًا بفارق الأهداف، ويرغب الدون في قيادة منتخب بلاده للتويج ببطولة كأس العالم.





منتخب أوروجواي:

قدم منتخب الأوروجواي أداء مميز خلال الثلاث مبارايات السابقة حيثُ لم تتلقى شباكه أي أهداف في البطولة حتى الآن، فاز في مباراته الأولى على مصر بهدف نظيف ثم تخطى عقبة السعودية بهدف واكتسح روسيا بثلاثة أهداف دون رد.



تأهل منتخب أوروجواي للدور الـ 16 بعد احتلال صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط (سجل 5 أهداف ولم تتلقى شباكه أي هدف)، ويعتبر أقوى دفاع في البطولة بجانب أنه مكتمل الصفوف هجوميًا ودفاعيًا ويضم مجموعة مميزة من اللاعبين مثل سواريز وكافاني وخيمينيز وجودين.

يترقب عشاق الساحرة المستديرة حول العالم مشاهدة اللقاء الذي سيجمع بين البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو مع أوروجواي بنجميها لويس سواريز وإيدينسون كافاني، وذلك ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس العالم.وتنطلق صافرة بداية لقاء البرتغال وأوروجواي، يوم السبت المقبل والموافق 30 يونيو 2018 في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مصر والتاسعة بتوقيت السعودية، وتقام المباراة على ملعب "فيشت".