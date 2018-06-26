إسبانيا تتحدى طموح روسيا في مواجهة خارج التوقعات بدور الـ 16
الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 09:05 م
مني العوضي
ينتظر عشاق الساحرة المستديرة حول العالم لقاء خارج التوقعات يجمع بين منتخبي إسبانيا وروسيا في دور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2018 والمقامة في الفترة الحالية في روسيا حتى يوم 15 يوليو المقبل.
تقام مباراو إسبانيا وروسيا على ملعب "لوجينكي"، وذلك يوم الأحد المقبل والموافق 1 يوليو 2018، في تمام الساعة الرابعة مساءًا بتوقيت مصر والخامسة بتوقيت السعودية.
وفيما يلي يستعرض لكم "الفجر الرياضي" ما قدمه منتخبي روسيا وإسبانيا في مرحلة المجموعات:
- منتخب روسيا
احتل المنتخب الروسي المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، حيثُ اكتسح السعودية بخمسة أهداف دون رد في أول المباراة ثم فاز على مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد للمنافس، لكنه سقط أمام أوروجواي بثلاثية نظيفة.
قدم منتخب روسيا مستوى مميز خلال أول مباراتين والتي شهدت تفوق كبير في الحالة البدنية والفنية للاعبين مثل دينيس تشيرشيف هداف الفريق بثلاث أهداف، كما أنه لديه حافز كبير للفوز وهو أن البطولة على أرضه ووسط جمهوره.
- منتخب إسبانيا
وجد المنتخب الإسباني صعوبة في المجموعة الثانية والتي أطلق عليها البعض "مجموعة الموت" حيثُ تعادل بصعوبة مع البرتغال بثلاثة أهداف لكلا منهما ثم تمكن دييجو كوستا من حسم مباراة إيران بهدف نظيف في الدقيقة 54، أما المباراة الثالثة والمثيرة فكانت أمام المغرب وانتهت بالتعادل 2-2.
تأهل المنتخب الإسباني إلى الدور الـ 16 كأول للمجموعة الأولى برصيد 5 نقاط (تعادلين وفوز) وبفارق الأهداف عن البرتغال التي ستواجه أوروجواي.
يسعى المنتخب اللاروخا إلى تحقيق الفوز على روسيا التي تفتقد للخبرات، من أجل التأهل للدور التالي والمنافسة على البطولة الغائبة عنها.
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