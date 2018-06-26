5 أسباب تدفعك لإستخدام منتجات "Kaspersky Lab" الأمنية

فى وقتنا هذا ظهرت الكثير من التحفظات الأمنية تتعلق بوجود تهديد دائم على أمن المستخدمين وخصوصيتهم فكما رأينا سابقاً حدوث عدة تسريبات لمشاهير الإنترنت تتعلق بخصوصيتهم، كما رأينا فى السابق عندما حدث تسريب كبير للمشاهير من سحابة iCloud .. وجود هذه التهديدات الأمنية والفضائح العديدة التى حدثت فى الوقت السابق مثل فضيحة Cambridge Analytica التى حدثت مع فيسبوك جعل الكثير من المستخدمين لديهم تحفظات كبيرة على أمنهم المعلوماتى وخصوصيتهم.





كما رأينا أيضاً فى الأعوام القليلة السابقة وجود عدة برمجيات خبيثة تقوم بإستغلال الملفات الموجودة على جهازك لطلب فدية ومحاولة إبتزازك فى مقابل الحصول على تلك الملفات مجدداً .. تقدم شركة Kaspersky عدة من الحلول الأمنية التى ستوفر لك حماية فى عالمنا المليئ بالتهديدات الأمنية هذه الأيام ونتعرف فيما يلى على المميزات التى تدفعك لإقتناء منتجات تلك الشركة وتفضيلها على المنتجات الأخرى.





شركة Kaspersky هى أول شركة أمن معلومات تأسست فى العالم

يعتبر المطور Eugene Kaspersky هو أول من طور ما يعرف ب Antivirus أو برامج مضادة للبرمجيات الخبيثة حيث بدأ الأمر فى بداية عصر الحواسب وتحديداً فى عام 1989 حينما قام بتطوير برنامج مضاد للفيروسات وكان الغرض الأساسى من هذا البرنامج هو مقاومة فيروس كان موجود آنذاك وهو فيروس Cascade Virus وكان يسمى هذا البرنامج فى بداية الأمر Antiviral Toolkit Pro وقد تم إطلاق أول نسخة من هذا البرنامج للإستخدام العام فى عام 1992 وقد كان حينها يحتوى على على 40 تعريف مضاد للفيروسات.





تأسست شركة Kaspersky Lab فى عام 1997 حينما قام المطور بالتعاون مع زوجته لتأسيسها مما جعلها أول شركة تقدم حلول أمنية فى العالم .. لا يعنى وجودك اولاً أنك الأفضل ولكن بفضل التطوير المستمر مع شركة Kaspersky إستطاعت أن تكون فى مصاف الشركات التى تقدم حلول أمنية متكاملة وفيما يلى نتعرف لماذا هى من أفضل تلك الشركات





حلول أمنية متكاملة لكل منصاتك

شركة Kaspersky تقدم العديد من البرامج والتطبيقات الخاصة بالحماية تغطى كافة المنصات التى قد تقوم بالعمل عليها كما أنها تقدم منتجات أخرى أيضاً تقدم تطبيقات أخرى غير الحماية والتى سنسردها بشكل منفصل لاحقاً فى هذة المقالة .. المنتجات التى تقدمها الشركة تتعلق أيضاً بأمن المستخدم العادى وكذلك أمن الشركات على حد سواء فالشركة راعت أيضاً وجود شركات قد تريد أن تقوم بحماية أمن معلوماتها ووجود بيانات للمستخدمين لديها تريد حمايتها ، الحلول التى تقدمها الشركة للمستخدم العادى تتنوع فى مزاياها وأسعارها وتستطيع التعرف على كل هذة المنتجات عن طريق المقالة التى قمنا بكتابتها فى وقت سابق.





الحلول الأمنية التى تقدمها Kaspersky للشركات تبدأ من حلول تقدمها للشركات متناهية الصغر أو الأقل من 25 موظف وتصل إلى حد الشركات الكبيرة التى قد يصل عدد موظفيها لأكثر من 1000 موظف وتلك الحلول البرمجية توفر حلول متعمقة وأكثر تعقيداً من نظرائها حيث أن مثل تلك البرمجيات تتوافر على سيرفرات متخصصة مخصصة لذلك الغرض فقط مع دعم مستمر وكامل من الشركة لتلك البرمجيات.





دعم متوفر على مدار الساعة

لم تنسى شركة Kaspersky توفير دعم على مدار الساعة لكل مستخدميها ورغم أن هذا الدعم من المفترض تواجده مع كل الشركات ألا أنه مع شركات أمن المعلومات يعتبر الدعم التقنى من أهم الأشياء التى يفترض تقديمها للمستخدمين بشكل كامل وذلك نظراً لأهمية تلك البرامج وحساسيتها المطلقة.





الشركة توفر عدة طرق للتواصل مع خدمة العملاء وتلك الطرق توفر عليك تواصل سهل وسريع عن طريق شات يعمل على مدى 24 ساعة وكذلك وجود أرقام هواتف مخصصة لكل منطقة من العالم فإحتمالية وجود رقم لخدمة العملاء محلى فى بلدك هى إحتمالية عالية الحدوث.





كذلك توفر الشركة دعم خاص للشركات والمنتجات المخصصة لتلك الشركات.





منتجات مجانية

لم تكتفى شركة Kaspersky بتوفير وضع تجريبى لكل تطبيقاتها ولكنها أيضاً قامت بتوفير برامج مجانية مخصصة لعدة إستخدامات فهناك مضاد للفيروسات مجانى ولكنه لا يوفر كافة الخصائص الموجودة فى النسخ المدفوعة وكذلك يوجد برنامج Secure Connection والذى يوفر شبكة خاصة تقوم بحمايتك من التجسس ومن تتبع بياناتك (VPN) ويتوفر كذلك Password Manager والذى يقوم بحماية كلمات السر الخاصة بك ويسهل لك الوصول لمعلومات تتعلق بها وبطاقاتك الإئتمانية وتأمينها بشكل جيد وبعيد عن السرقة والتلصص.





توفر شركة Kaspersky أيضاً Software Updater والذى يساعدك على تحديث التعريفات الخاصة بجهازك وتستطيع أن تجعل البرنامج بتحديث تلك التعريفات بشكل تلقائى.





لم تنسى الشركة أيضاً وجود مستخدمين للهواتف الذكية يسعون للحصول على أقصى حماية ضد التلصص والحصول على أفضل خصوصية ممكنة فتوفر الشركة برنامج Internet Security لهواتف الأندرويد يوفر حماية كاملة لهاتفك فهو يقوم بفحص هاتفك بحثاً عن الفيروسات والبرمجيات الخبيثة التى قد تتواجد عليه ..





كذلك يوفر هذا البرنامج حماية لمعلوماتك الشخصية فى حالة فقدك للهاتف أو سرقته فستتمكن عن طريق البرنامج من وضع منبه لتتمكن من العثور عليه عند فقده وكذلك أخذ صورة بكاميرا السيلفى إذا أردت التعرف على وجه من قام بسرقة هذا الهاتف كما يوفر أيضاً هذا البرنامج حماية من المكالمات الغير مرغوب بها عن طريق وضع قائمة سوداء بالمكالمات الغير مرغوبة والأرقام المشبوهة لمنعها من الإتصال بهاتفك ويمكنك الحصول على هذا البرنامج بشكل مجانى عن طريق متجر جوجل بلاى.





توفر شركة Kaspersky أيضاً عدة برمجيات أخرى منها QR Scanner وكذلك متصفح للإنترنت للهواتف التى تعمل بنظام iOS ويساعدك على تصفح الإنترنت بشكل آمن.





يمكنك التعرف على كافة المنتجات المتاحة للحاسب الشخصى من الشركة عن طريق المقال الذى قمنا فيه بشرح الفروق بين تلك التطبيقات.





أوضاع تناسب اللاعبين

لم تنسى شركة Kaspersky اللاعبين فى برامجها فوجود برنامج مضاد للفيروسات أثناء لعبك قد يوفر لك مشاكل فى تجربة اللعب فقامت الشركة بوضع ذلك الأمر بعين الإعتبار وقامت بتوفير وضع للاعبين يقوم بإخفاء الإشعارات عندما تقوم بتشغيل لعبة وكذلك وضع البرنامج فى وضع الإستعداد وذلك عن طريق إيقاف عمليات مسح الجهاز بحثاً عن الفيروسات لأن ذلك يستهلك موارد الجهاز بشكل قد يؤثر على تجربتك للعب.





علاوة على المزايا التى يوفرها البرنامج للاعبين بشكل متخصص قامت الشركة أيضاً بتوفير عرض خاص عند شرائك أو تجديدك للبرنامج عن طريق إرفاق هدايا بداخل لعبة World Of Tanks وهى من أفضل الألعاب المجانية التى تستطيع الحصول عليها حيث توفر لك حساب VIP لمدة أسبوع يساعدك على الحصول على نقاط الخبرة بشكل أسرع وكذلك الحصول على دبابة دبابة T-127 وهي أحد أقوي الدبابات داخل لعبة World of Tanks وستوفر عليك الكثير من النقود من أجل الحصول عليها داخل اللعبة.



