"تنمية المشروعات" يوقع عقدا لتحويل ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي

وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وشركة الغاز الطبيعي للسيرات "كارجاس" عقدين بقيمة 7.5 مليون جنيه، لتمويل مشروع تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج "غاز طبيعي / بنزين" ومشروع فتح منافذ لتجارة زيوت السيارات.





وقال الجهاز في بيان اليوم الثلاثاء، إنه تم توقيع العقدين، في إطار مبادرة "نحو الغاز الطبيعي" التي ينفذها الجهاز، وتهدف لتحويل 10 آلاف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي، وفتح 50 منفذًا لتجارة الزيوت بإجمالي تمويل 100 مليون جنيه.





ويهدف العقد الأول إلى تحويل 1000 سيارة للعمل بالغاز الطبيعي بتمويل قدره 5 ملايين جنيه، والعقد الثاني لفتح 10 منافذ لتجارة زيوت السيارات فيسكو بقيمة 2.5 مليون جنيه، وفقا للبيان.





وقالت نيفين جامع، - على هامش التوقيع- إن الجهاز حريص على تنفيذ المشروعات الاستراتيجية بما يتفق مع سياسة وتوجيهات الدولة نحو تقليل الدعم على المنتجات البترولية والتسهيل والتيسير على المواطنين من خلال التوفير في فرق سعر الغاز عن البنزين والحفاظ على فرص العمل الخاصة بالعاملين في مجال المواصلات (سيارات النقل/ التاكسي).





وأشارت جامع، إلى أن الجهاز قام بالفعل بتحويل 27500 سيارة (23100 أجرة – 4400 ملاكي) بالإضافة الى فتح 41 منفذا لبيع الزيوت بتمويل قدره 150 مليون جنيه اتاحت نحو 28 ألف فرصة عمل.





وقال هشام الصفي، رئيس مجلس إدارة شركة الغاز الطبيعي للسيارات (كارجاس)، إن اقتصاديات التحويل مؤثرة للغاية على المواطنين حيث أن مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي المنفذ مع الجهاز يعتبر مشروعا قوميا، حيث تم تمويل 20 مرحلة بقيمة 97 مليون جنيه لتحويل 19400 سيارة للعمل بالوقود المزدوج غاز طبيعي/بنزين.





وأضاف أن المرحلة الجديدة سوف تساهم بفاعلية في تنفيذ خطة تعميم استخدام الغاز الطبيعي كوقود آمن ونظيف واقتصادي، والذي من شأنه دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتوفير الدعم المدفوع لأنواع الوقود السائل.