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تشيتشاريتو: المكسيك لم تتأهل بعد ولدينا فرصة رائعة

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 08:59 م
تشيتشاريتو: المكسيك لم تتأهل بعد ولدينا فرصة رائعة
خافيير هيرنانديز تشيتشاريتو
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ريهام عبد المحسن
 

صرح خافيير هيرنانديز تشيتشاريتو نجم المكسيك، قبل مواجهة السويد في آخر جولات دور المجموعات لكأس العالم المقامة حاليًا بروسيا، بأنهم لم يتأهلوا بعد لدور الستة عشر.

 

وقال تشيتشاريتو في تصريحات صحفية: "لدينا ست نقاط ولم نتأهل بعد، هذا الفريق يستحق التأهل".

 

واختتم تشيتشاريتو تصريحاته قائلاً: "لدينا فرصة رائعة، لسنا متغطرسين، نفعل كل ما بوسعنا".

 

وتحتاج المكسيك لنقطة واحدة من مباراتها أمام السويد للتأهل لدور الستة عشر.

 

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