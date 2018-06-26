"الأعلي للإعلام" يقبل استقالة فاضل ولجنة الدراما ويشكرهم.. ويتابع نشاطها بتشكيل جديد خلال أيام

قبل الكاتب مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلي للإعلام الاستقالة الجماعية التي تقدمت بها لجنة الدراما المنبثقة عن المجلس برئاسة المخرج الكبير محمد فاضل وقدم لهم الشكر علي جهدهم الكبير خلال الفترة الماضية.





وقال رئيس المجلس الأعلي للاعلام أنه أجري إتصالا مع رئيس اللجنة ولم يتبين أسباب الاستقالة.

مشيرا إلي المخرج محمد فاضل قال أن هناك ازدواجية بين عمل لجنته ولجنة الرصد التي ترأسها الدكتورة سوزان قلليني عضو المجلس الأعلي للاعلام وعميد آداب عين شمس، وهو ما رد عليه رئيس المجلس الأعلي للاعلام بأنه لا يمثل أي إزدواجية لكنه تنوع في مصادر المعلومات التي تصل المجلس، الذي كان ومازال يصر علي أن تقارير الرصد عززت موقف المجلس ومكنته من عملية الرقابة الدقيقة لمسلسلات رمضان.

وشكر مكرم محمد أحمد رئيس لجنة الدراما علي الجهود الذي بذلها في موقعه، مؤكدا حرص المجلس علي استمرار عمل اللجنة، وأنها ستواصل عملها وإن تغيرت قيادتها بصورة جادة ونشيطة، وأن هناك تشكيل جديد للجنة برئيس جديد خلال أيام بشكل يضمن استمرار عملها بكفاءة.