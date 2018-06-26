برلماني يكشف أخر مستجدات أزمة "الأوقاف" و"الأزهر" حول إصدار الفتاوي
الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 09:00 م
داليا الحسين
قال النائب شكري الجندي، وكيل اللجنة الدينية بالبرلمان إنه كان هناك اجتماع في اللجنة الدينية بالبرلمان بحضور وزير الأوقاف وحضور أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، بسبب حالة الجدل حول إعطاء وزارة الأوقاف الحق في إصدار الفتاوي والتراخيص لمن له الحق الفتوي.
وأضاف "الجندي"، خلال تصريحات تليفزيونية، مساء الثلاثاء، أن اللجنة انتهت لتأجيل المناقشة لجلسة 2 يوليو.
يشار إلى أنه هناك أزمة بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف بسبب مطالبة وزير الأوقاف مختار جمعة إعطاء أئمة المساجد الحق في إصدار الفتوي ومجمع البحوث اعترض على ذلك بسبب أنهم غير مؤهلين لذلك.
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