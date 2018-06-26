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مخترع التكييف الطائر: الجهاز سيحمي مستخدمه من الشمس والبرودة

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 08:58 م
مخترع التكييف الطائر: الجهاز سيحمي مستخدمه من الشمس والبرودة
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جهاد جمال
 
قال محمود المالكي، مخترع تكيف يغطي جسم الإنسان صيفًا وشتاء، إن التكييف المصنوع لن يلبس ولكن هو يشبه الشمسية، لافتًا إلى أنه جسم طائر وسيحمي الشخص من الشمس ويحميه من شدة البرودة في الشتاء. 

وأضاف المالكي، خلال حواره عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، أنه حصل على 3 مراكز على مستوى العالم على اختراعه، مستكملًا: "أنا سأنتهي من إكمال الجهاز في وقت قريب، منوهًا بإنه غير مكلف.
 
وتابع مخترع التكييف، أن الجهاز يحمي من الشمس ويخرج هواء باردًا، لافتًا إلى أن الكثير من الصعوبات واجهته أثناء اختراعه، مؤكدًا إلى أن الجهاز عبارة عن جسم طائر. 
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