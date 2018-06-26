مدرب كوريا الجنوبية: ألمانيا الأفضل ولكن كل شيء وارد في كرة القدم

اعترف شن تاي يونج المدير الفني لكوريا الجنوبية، قبل مواجهة ألمانيا غدًا الأربعاء بالجولة الأخيرة من دور المجموعات في كأس العالم المقامة حاليًا بروسيا، بأفضلية ألمانيا وأكد أن كل شئ وارد في كرة القدم.

وقال يونج في تصريحات في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "يواكيم لوف أفضل مدرب في العالم وشخص رائع".

وأضاف: "ألمانيا فريق أفضل منا ولكن في كرة القدم كل شيء وارد والمكسيك هزمتها ولا يوجد قانون يمنع الفوز عليهم".

وتابع: "لا يسير كل شيء وفقًا لما خططنا له في المجموعة سواء بالنسبة لنا أو لألمانيا وكان بمقدور ألمانيا الفوز في أول مباراتين وتكون المباراة الأخيرة أسهل لهم ولنا ولكن الأمور أصبحت أكثر تعقيدًا".

وأردف قائلاً: "حين سجل توني كروس الهدف ضد السويد كنا في الحافلة ولم نعرف به سوى في المطار وهو ما منح لنا الأمل".

واستطرد قائلاً: "بدأنا تحليل فرق المجموعة عقب القرعة مباشرة وخضنا مباراتين حتى الآن ولكن بكل صدق لا يوجد وقت كاف للاستعداد لألمانيا".

واختتم يونج تصريحاته قائلاً: "لدينا فرصة بنسبة 1% للفوز على ألمانيا".