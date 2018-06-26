"الحق في الدواء": مستشفى 57357 تتعرض لحملة شرسة.. ويجب عليها أن ترد

قال محمد فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، إنه من حق أي شخص انتقاد أي مؤسسة طالما لديه مستندات تثبت أقواله، موضحًا أن "المستشفيات الخيرية حملت الكثير عن المستشفيات الحكومية".





وأضاف فؤاد، في مداخلة لبرنامج "رأي عام مع عمرو عبد الحميد" على قناة "ten"، الثلاثاء، أن "مستشفى السرطان 57 تتعرض لحملة شرسة ظالمة، وهي هجمة موسمية تتكرر منذ 2008، وأنه مع نشر كل مؤسسة لميزانيتها، ونحن مع إصلاح كل مؤسسة، وليس هدمها.



