تعرف على مسجلو الهدف رقم 100 في آخر 3 نسخ من المونديال

نجح ليونيل ميسي في تسجيل هدف التقدم لمنتخب الأرجنتين في مرمى نيجيريا بالدقيقة 14 بعد تسديدة رائعة بقدمه اليمنى، وتأتي المباراة ضمن منافسات مرحلة المجموعات ببطولة كأس العالم.





سجل ميسي الهدف رقم 100 في بطولة كأس العالم 2018 والمقامة في الفترة الحالية بروسيا حتى يوم 15 يوليو المقبل.

ونرصد لكم مُسجلي الأهداف رقم 100 في آخر ثلاث نسخ كأس العالم ويبدو أن كلهم وقت تسجيل الهدف كانوا في برشلونة الإسباني:

1- مونديال 2010 - إنيستا ضد تشيلي

2- مونديال 2014 - نيمار ضد الكاميرون

3- مونديال 2018 - ليونيل ميسي ضد نيجيريا