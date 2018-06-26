بث حي مباراة نيجيريا والارجنتين بث مباشر نيجيريا والارجنتين يوتيوب بث حي لايف الأرجنتين الاسطورة

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معلومات عن مشاهدة الارجنتين ونيجيريا اليوم نيجيريا Vs الأرجنتين، البطولة : كأس العالم 2018، القنوات الناقلة : بي ان ماكس 1 + بي إن 4k، الملعب : استاد كريستوفسكي، المعلقين : حفيظ دراجي (بي إن ماكس 1) + محمد بركات (بي إن 4k) .





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