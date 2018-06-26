جوجل تطلق أداة جديدة على "Google Earth" لقياس المساحات

أطلقت جوجل أداة جديدة على خدمة Google Earth والتى تعتبر شبيهة بتطبيق Measure لقياس المساحات والأطوال المختلفة على الأرض باستخدام تقنية الواقع المعزز، والتى تسمح للمستخدمين بقياس المساحات المختلفة للأرض عبر الخرائط الجوية، فهى تقيس المسافات بين نقطتين على Google Earth.





ووفقا لما نشره موقع fonearena الهندى، فستكون أداة القياس الجديدة، متاحة على متصفح جوجل كروم بداية من اليوم، كما ستكون متاحة على منصة أندرويد خلال الأسبوع الجارى، فيما سينتظر مستخدمى نظام iOS إلى وقت أطول من ذلك حتى يتمتعوا بالأداة الجديدة.



