مباراة نيجيريا بث مباشر

يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة رابط الثلاثاء 26-6-2018 في بطولة كأس العالم 2018، الاسطورة الارجنتين ونيجيريا نقل رابط الارجنتين ونيجيريا اليوم بطولة كاس العالم .





يلا شوت ونيجيريا ونيجيريا اليوم 26-6-2018 كأس العالم 2018، بث حي الارجنتين ونيجيريا كورة اون لاين من خلال البث المباشر يوم الثلاثاء ضمن مباريات المجموعة الرابعة لكأس العالم روسيا 2018 متاحة حصرياً عبر قنوات beIN.





معلومات عن اليوم ، البطولة : كأس العالم 2018، القنوات الناقلة : بي ان ماكس 1 + بي إن 4k، الملعب : استاد كريستوفسكي، المعلقين : حفيظ دراجي (بي إن ماكس 1) + محمد بركات (بي إن 4k) .





موعد ؟





تبث يوم الثلاثاء 26 يونيو في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مكّة المكرمة.





أي قنوات تبث اللقاء؟





تبث قناة beIN SPORTS MAX HD1 مباراة الأرجنتين ونيجيريا مباشرةً.





موعد مشاهدة الارجنتين ونيجيريا في تمام الـ 9:00 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 8:00 مساءاً بتوقيت مصر، بين ماتش مشاهدة مباراة الارجنتين ونيجيريا مباشر لايف الارجنتين ونيجيريا بث حي اليوم 26-06-2018 كأس العالم 2018، مشاهدة الارجنتين ونيجيريا اليوم.





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