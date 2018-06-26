يلا شوت الارجنتين ونيجيريا مباشر كورة لايف مشاهدة الارجنتين ونيجيريا الاسطورة الارجنتين لايف كورة ستار | بين ماتش
الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 07:24 م
محمد الشيخ
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معلومات عن مشاهدة الارجنتين ونيجيريا اليوم نيجيريا Vs الأرجنتين، البطولة : كأس العالم 2018، القنوات الناقلة : بي ان ماكس 1 + بي إن 4k، الملعب : استاد كريستوفسكي، المعلقين : حفيظ دراجي (بي إن ماكس 1) + محمد بركات (بي إن 4k) .
موعد مشاهدة الارجنتين ونيجيريا يوتيوب مباراة الارجنتين ونيجيريا في تمام الـ 9:00 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 8:00 مساءاً بتوقيت مصر، بين ماتش مشاهدة مباراة الارجنتين ونيجيريا مباشر لايف الارجنتين ونيجيريا بث حي اليوم 26-06-2018 كأس العالم 2018، كورة ستار مشاهدة الارجنتين ونيجيريا اليوم.
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