سعر النفط يتجاوز الـ76 دولار بعد دعوة واشنطن لعزل إيران اقتصاديا

حثّت الولايات المتحدة، الحلفاء والشركات على وقف شراء النفط الخام من إيران بحلول نوفمبر المقبل، وفقا لتقارير صادرة اليوم.

وصرح مسئول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية، أنّ الشركات قد تواجه عقوبات أمريكية إذا لم تقم بوقف وارداتها من إيران بحلول الرابع من نوفمبر على أقصى تقدير، وفقاً لوكالة رويترز.

كما أوضح المسؤول أنّ واشنطن تجرى محادثات مع تركيا والصين والهند، وجميعها تستورد النفط من إيران.

وبعد دعوة واشنطن، ارتفع سعر خام برنت القياسى بنسبة 2% تقريباً إلى 76,15 دولار للبرميل عند الـ12 ظهراً بتوقيت أمريكا.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى إلى أكثر من 3% إلى 70,27 دولار للبرميل.

وانسحب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، من الاتفاق النووى الإيرانى الشهر الماضى، حيث أكّد أمس أنّ الأمور اختلفت كثيراً إلى الأفضل فى المنطقة بعد ذلك القرار.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن العقوبات الأمريكية على إيران ستدخل حيز التنفيذ خلال 90 يومًا أو 180 يومًا أى بعد 6 أغسطس و 4 نوفمبر.

وكان إنتاج إيران من الخام قد بلغ نحو 3.8 مليون برميل يومياً في مايو، وفقاً لتقرير أوبك لسوق النفط في مايو، ووصلت صادرات البلاد إلى أكثر من 2 مليون برميل من النفط.